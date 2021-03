Woody Allen: Nevidím rozdíl v tom, jestli si mě pamatují jako režiséra, nebo pedofila

Woody Allen alias Allen Stewart Konigsberg už své vzpomínky světu dlouho dlužil. V době, kdy své životní rozumy sepisuje a vnucuje každý osmnáctiletý youtuber a každá přihlouplá zpěvačka a modelka, čekal významný režisér, scenárista, spisovatel, dramatik a herec do svých 85 let. Výsledkem je kniha místy vtipná, plná hlášek a sarkasmu, a místy nekonečně smutná, potvrzující režisérův pesimistický pohled na svět. Humor mu slouží hlavně k tomu, aby se nezbláznil.

Začíná dětstvím v New Yorku s typicky autoritativní židovskou matkou a potrhlým hodným otcem, který poletuje a hledá kšefty, aby nakonec stejně zkrachoval. Malý Allen Konigsberg nesnášel školu a židovské tradice mu nic neříkaly. Chtěl se honit za mičudou, chtěl chodit do kina na klasické hollywoodské bijáky, zatímco ho otravovali s hebrejštinou a zachmuřeným trestajícím Bohem.

Kvůli starostlivé mámě se Allen přihlásil na univerzitu, a jak by řekl Jára Cimrman, výsledek se brzy dostavil - okamžitě ho vyhodili. Často vzpomíná s úsměvem na to, jak ho lidé považují za velkého intelektuála, a vehementně popírá, že by jím někdy byl. Považuje se za nevzdělaného vtipálka, jenž se mezi velké umělce dostal omylem.

Část pamětí, kde Allen vzpomíná na různé newyorské stand-up komiky a scenáristy ze 40. a 50. let, nemůže běžnému českému čtenáři nic moc říci, ale od sedmdesátých let to začíná být šťavnatější. Známými sexy jmény se stránky jen hemží, není však možné si nevšimnout, že Allen je příliš zdvořilý. Ve stáří člověk sice bývá smířlivý, jenže pokud podvacáté opakuje, že onen kolega byl „úžasný, milý, vtipný“ a kolegyně je taky „úžasná, milá a vtipná“, vypadá to, že se snad celý život stýkal jen s anděly.