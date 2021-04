Woody Allen: Je to absurdní, pomluva zůstává

Režisérova autobiografie vyšla před několika dny v českém překladu Michaela Žantovského. Jmenuje se Mimochodem.

Zmíněný rozhovor s Allenem vznikl pro pořad CBS Sunday Morning. Vysílán byl minulý víkend na konci čtyřdílné série Allen vs. Farrow od Amy Zieringové a Kirbyho Dicka.

Dokument přiblížil okolnosti a nové skutečnosti případu, který se v médiích objevuje již mnoho let. Jde v něm o obvinění Woodyho Allena z obtěžování tehdy sedmileté Dylan. Mělo se tak stát v roce 1992. Veřejně to sdělila v roce 2014.

Rozhovor s Allenem byl spojen s ukázkami z rozhovoru s Dylan Farrowovou z roku 2018. Jak zdůraznil server Variety, je v něm většinou opakování argumentů, které pětaosmdesátiletý režisér používá na svou obranu od prvních obvinění.

„Je to tak absurdní, a přesto pomluva zůstává. Stále se raději drží, když ne myšlenky, že jsem Dylan obtěžoval, pak možnosti, že to tak bylo,“ řekl Allen. „Jenže nic, co jsem Dylan v životě udělal, nelze vykládat podobně.“

Redaktoři Variety kontaktovali Allenova mluvčího, jenž jim řekl, že režiséra nikdo neinformoval o tom, že jeho rozhovor bude spojen s dřívějším rozhovorem s Dylan Farrowovou.

Spoustu emocí vyvolal pořad přitom již před premiérou. Třeba kvůli výrokům Dylan v interview pro magazín Elle, v němž tvrdila, že nemá pocit, že by měla otce. A dodala: „Neexistují žádné kolonky pro lidi, jejichž sestry si berou své otce. Je to můj švagr? A ona má nevlastní matka?“ Ta slova mířila k současnému manželství Woodyho Allena a Soon-Yi Previnové, adoptivní dcery Mii Farrowové.

Woody Allen a Soon-Yi Previnová poté zaslali redaktorům The Hollywood Reporter prohlášení, ve kterém tvrdí, že tvůrci seriálu se o pravdu nezajímali. Dodali, že lidé odpovědní za produkci se na ně obrátili se žádostí o komentář, ale dali jim na to jen několik dní, takže Allen a jeho manželka to odmítli.

V relaci CBS se Allen vyjádřil i na adresu herců, kteří s ním odmítli spolupracovat poté, co se objevila výše uvedená obvinění. „Myslím, že to myslí dobře, ale je to naprosto bláznivé. Vše, co dělají, je jen trestání nevinné osoby a oživování staré lži,“ uvedl.

Mezi herci, kteří vyjádřili lítost nad spoluprací s Allenem nebo uvedli, že by s ním už nikdy nenatáčeli, jsou Colin Firth, Rebecca Hallová, Mira Sorvinová či Evan Rachel Woodová.

Allen dodnes tvrdí, že obvinění jeho adoptivní dcery Dylan je vykonstruované. Byla prý zmanipulovaná herečkou Miou Farrowovou k tomu, aby s nimi vyšla na veřejnost.

Mia Farrowová se mu podle jeho slov snažila pomstít poté, co se po rozpadu jejich vztahu začal setkávat s její dcerou Soon-Yi Previnovou, kterou si adoptovala ještě během manželství s dirigentem a skladatelem André Previnem. Vztah Allena a jeho současné manželky ale údajně začal, když bylo Soon-Yi již 21 let.

Vyšetřovatelé se postavili na Allenovu stranu. Úřady ho neobvinily s vysvětlením, že se nenašel dostatek důkazů.

V autobiografii Mimochodem je režisér otevřený, přitom jeho pohled na vlastní mnohdy složité osudy nepostrádá humor. Popisuje dětství v Brooklynu, vypráví, jak se protloukal životem jako stand-up komik, přibližuje, kterak se dostal k filmu.