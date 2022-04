Will Smith fackuje Chrise Rocka. Foto: Brian Snyder, Reuters

Will Smith na Oscarech na dlouho skončil, akademie oznámila trest za facku

Herec Will Smith nesmí deset let na udílení Oscarů ani jiné akce americké filmové akademie. Takový trest vzešel z páteční schůze rady guvernérů akademie poté, co dal Smith při letošním předávání Oscarů facku moderátorovi Chrisi Rockovi. Informovaly o tom světové zpravodajské agentury. Akademie v prohlášení označila Smithovo chování za nepřijatelné a škodlivé.