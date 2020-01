Vzpoura hraček nadchla malé Lucemburčany

Sitruk totiž přímo cituje, že Palach v dopise na rozloučenou neprotestoval jenom v obecné rovině proti ponížení své země, ale konkrétně požadoval zrušení cenzury a zákaz distribuce propagandistického bulletinu Zprávy, redigovaného v Německu. Z nejnovější české tvorby, namísto dokumentu Forman vs. Forman (2018), složeného z režisérova vyprávění a z rozhovorů, by diváci podle všeho uvítali některý z jeho dříve natočených celovečerních filmů. Lid vs. Larry Flynt (1996) je podle informací získaných v terénu Formanovým snímkem v Lucembursku nejslavnějším. Divák tam rád navštěvuje osvědčené kvality.