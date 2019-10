Vzpomínky na vyskákané devadesátky přinesou Dog Eat Dog a Waltari

Dog Eat Dog jsou letos na turné, které připomíná čtvrtstoletí od vydání přelomové debutové desky All Boro Kings. Ta bylo esencí vyskákaného crossoveru spojujícího hard core, thrash a hip hop okořeněného trochou ska i funku. Jasně to ukazuje singl No Fronts s typickým zvukem saxofonu, který se objevil i v jednom dílu animovaného seriálu Beavis and Butthead.