Vzniká další seriál podle prózy Eleny Ferrante

Seriál v produkci Netflixu a italské společnosti Fandango bude vycházet z posledního románu Eleny Ferrante s názvem The Lying Life of Adults (Prolhaný život dospělých), který se v Itálii stal po loňském vydání bestsellerem. V českém překladu by měl vyjít letos 1. září v nakladatelství Prostor.