Výtvarník Petr Sís: Svobodní jsou jen ptáci a snící lidé

Výstava nazvaná O létání a jiných snech, která je v pražském Centru současného umění DOX k vidění do 20. ledna 2020, prezentuje ilustrace z jeho pěti autorských knih. Celý výstavní prostor je koncipovaný tak, aby měl návštěvník pocit, že vstoupil do pohádkové a snové říše Malého prince.

Úvodní část expozice věnoval autor ptačímu společenství a jeho králi, který je má dovést ke svobodě. Jde o alegorii, která symbolicky ukazuje, jak by to mělo fungovat mezi lidmi. Proto malíř extra pro tuto výstavu vytvořil na zeď v úvodním sále jakýsi komiks. Na pěti figurách ukázal, jak se lidská bytost postupnými kroky metamorfozuje v ptáka dudka. Připomíná to staré indiánské legendy o mytickém ptačím muži a hromoptáku. Prastaré národy věřily, že tímto způsobem může člověk přesáhnout náš svět a vzlétnout do jiných dimenzí.

Možná proto kurátoři společně s autorem zavěsili do prostoru velké makety ptáků, aby vrhaly svůj stín na podlahu. Člověk má pak dojem, že nad ním letí velké hejno (trochu to evokuje Hitchcockův horror Ptáci) a on kráčí směrem k tajemné narudlé měsíční krajině. Velmi působivý je černobílý obraz, na němž ptačí národ naslouchá pod siluetou Hradčan svému králi. Jenže je to jen maňásek, kterého ovládá z temného podzemí myší dírou mlsný kocour. Je to silná alegorie promarněné šance po listopadu 1989.

Čas vymývání mozků

To, co k tomu vedlo vyobrazil autor na monumentálním díle, které se rozprostírá po celé stěně. Připomíná fresku v renesančních chrámech. I na ní jsou namalována božstva, ovšem ne ta klasická, ale komunistická. V obrovské rudé bublině se skví Lenin, Stalin, Chruščov a Brežněv. Na obloze létá Lajka a Gagarin, dole mašíruje lid. Pod tímto obrovským jhem se krčí malý pionýr v rudém šátku. Nápis Byl to čas vymývání mozků pak celé dílo korunuje.

Petr Sís se na obrazech otáčí také nazpátek (Čas vymývání mozků). Foto: katalog výstavy

Tapiserie Letící muž, která vznikla jako pocta prezidentu Havlovi, však dává jistou naději. Naději, že člověk může přece jen dosáhnout určité svobody. Musí však k tomu mít horoucí srdce, které ho tam může donést.

Nebo ji snad lze nalézt v křivolakých uličkách magické Prahy? Sís město ukazuje jako místo alchymistů, Golema a Franze Kafky. Výtvarně ho pojal jako namodralý labyrint křivolakých uliček, ve kterých se zjevují stíny koček a siluety přízraků.

Svobodu lze hledat i na křídlech Exupéryho aeroplánu. Společně s ním a prostřednictvím výtvarníkových obrazů se lze dotknout oblohy a vyrovnat se na chvíli volnosti ptáků. Opeřenci si mohou letět tam, kam chtějí.