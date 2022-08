Výtvarník Michal Škapa: Na své kořeny nezapomínám

Ano, má. Zakódoval jsem do něj vzkaz pro určitou osobu. Jednou z nosných myšlenek mojí malby je to, že z temnoty přichází světlo. A barevní tvorové, jako jsou medúzy, vystupují z hlubin oceánů a jsou nositeli krásy. Na mojí malbě stojí v kontrapozici s vesmírným děním. Z temnoty vesmíru vznikají zářivé planety i galaxie a ve finále také život. Další význam má chobotnice zápasící s ponorkou, je ž symbolizuje střet světa lidí a přírody. Což vede i k zamyšlení, jaké teritorium na této planetě vlastně zabíráme a jakým způsobem by mohla naše civilizace souznít s přírodou.

Zatím vesměs kladné. Dostával jsem třeba i zprávy od neznámých lidí. Někteří z nich, co pracují v budovách naproti té malbě, mi říkali, že mají radost z toho, že se mohou dívat na něco zajímavého. Někdo kvitoval i to, jakým způsobem jsem vystoupil ze svého obvyklého výtvarného rukopisu. Pro mě tohle představuje nový impulz.

Zatím ke mně žádné nedoputovaly. Jsou to dva rozdílné světy. Teď je například trend ničení těchto barevných muralů překrýváním dalšími vrstvami barev. Nedá se nic dělat, tohle je živé umění. A leckteré z nich jsou takový kýč, že to celkem i chápu.

To vůbec. Tehdy to byla striktně věc životního stylu. My to za umění ani nepovažovali, my jsme to žili. Ale čerpám z téhle etapy energii dodnes. Teď už hraji jinou hru, ale na kořeny nezapomínám. Malovat obrazy a oficiálně je vystavovat ve mně vyvolává zase jiné pocity, ale adrenalin i nadšení jsou u toho totožné.