Výstava Pohled z okna: Fotoaparát je jako nabitá zbraň

Název lze rovněž chápat jako vyjádření ducha doby, v níž Havránková tvořila. Svobodomyslná šedesátá léta, která díky společenské a umělecké euforii vyplavila na povrch mnoho talentů, poté přešla do normalizačního marasmu let sedmdesátých. Jako by se doširoka otevřené okno najednou prudce na mnoho let zabouchlo.