Vypsaná fixa představuje Buvola s klipem o výletě studentů

Zpěvák a kytarista Márdi jako autor singlu říká: „Základní kámen této písně byl položen jednoho jarního rána, když jsem jel autem do města a uvízl jsem v zácpě. Stál jsem mezi vystresovanými, zpocenými a zničenými řidiči a kolem nás chodili studenti do školy. Jejich chůze byla bezstarostná, uvolněná a rozjívená. Vznikl tak skvělý protiklad mezi nimi a námi, zoufalci v zácpě. Přišlo mi to velmi vtipné a zároveň jsem si uvědomil, že skoro každý, kdo někdy jde bezstarostně po chodníku, skončí v zácpě a pak se z ní třeba zase dostane. Všichni prahneme po naději, že se to zase rozjede.“

„Na začátku roku 2021 jsme byli ze známých důvodů zasaženi dalším koncertním omezením, a tak jsme se rozhodli, že v rámci udržení kapelního ducha vyrazíme nahrát v březnu do studia Sono, jen tak do zásoby, tři písně. Navázali jsme na to, kde jsme minule skončili, a oslovili producenty předchozí desky Dušana Neuwertha a Ondřeje Ježka, zda by nejeli s námi. Povedlo se to domluvit hned. Všichni byli nadšení, že se něco děje. Nikdo totiž neměl moc co dělat a každý byl vděčný za jakoukoli aktivitu. Tři dny ve studiu byly skvělé, a tak jsme se rozhodli, že takto budeme pokračovat dál po celý rok. V létě, na podzim a v zimě jsme se vždy sešli a nahráli další tři písně, a tak vznikla po kusech deska Kusy radosti,“ sdělil Márdi k albu.