Vypsaná fixa má klip k písni Měla krátkou ofinu. Hrdinka ukončila vztah a vydává se na cestu

„Děj klipu se odehrává v neurčité době, ovšem na jaře, kdy slunce svítí do dubna, takže zásadní výzva pro natáčení byla zvládnout vytvořit iluzi jara na přelomu léta a podzimu. Pozorné oko botanika ale určitě pozná, že květiny v některých záběrech jarní nejsou. Hlavní hrdinka právě ukončila vztah a vydává se na cestu,“ popisuje vznik Mejn.

Samotný příběh vzniku písně má v sobě velmi osobní aspekty, které vysvětluje frontman Márdi: „Chvíli, kdy vznikla píseň Měla krátkou ofinu, si pamatuju úplně přesně. Bylo to 17. března 2017 v jižních Čechách v Ratibořských horách v šatně tamního kulturního domu. Vyměnil jsem si struny na kytaře a potřeboval jsem je před koncertem ohrát, aby se mi při naší produkci nerozlaďovaly. Zahrál jsem úplně náhodné kolečko akordů a do toho jsem si pískal melodii, která mě zaujala. A tak jsem si ji zaznamenal do telefonu.“

„Místo, na kterém jsme hráli, byla vesnice, do níž se koncert z technických důvodů na poslední chvíli přesunul. Má asi pět set obyvatel a úplně nejzajímavější na tom je, že z ní pocházel můj otec, který už v té době nebyl mezi námi. Nikdy by mě nenapadlo, že tam někdy s Vypsanou fixou zahrajeme. Byla to zvláštní chvíle,“ dodal Márdi.