Vyjde ztracené Bowieho album Toy

Na něm jsou především písně z let 1964 až 1971, které Bowie znovu natočil na Manhattanu v roce 2000. Nápad znovu natočit staré písně včetně jeho vůbec prvního singlu Liza Jane, který vydal ještě pod jménem Davy Jones with the King Bees, nebo skladby Silly Boy Blue z prvního LP z roku 1967 dostal zpěvák v roce 1999, když pro jeden díl televizního hudebního pořadu po 30 letech zahrál píseň Can’t Help Thinking About Me.