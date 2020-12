Vrátí se v létě koncerty? Slibují je Korn, Iron Maiden, Aerosmith, Ozzy i Weeknd

Americká skupina Korn plánuje koncert v pražské Tipsport Aréně 28. května 2021. Vstupenky se prodávají. Pod širým nebem by poté měli vystoupit britští metaloví veteráni Iron Maiden. Koncert byl původně naplánován na 7. července 2020 na Sinobo Stadium v Praze a poté přesunut na 15. června 2021. Staré vstupenky platí na nový termín, nové se ale v tuto chvíli neprodávají.

Americká soulová hvězda Alicia Keys přesunula koncert z 25. června 2020 na 25. června 2021. Koná se v pražské O2 areně a lístky se pořád prodávají. Také skupina My Chemical Romance dále plánuje svůj pražský koncert na Sinobo Stadium 2. července.

Rockoví klasici Aerosmith snad dorazí 8. července do pražské O2 areny, aby připomněli své legendární hity ze 70., 80. i 90. let. O dva dny později by tam měli být Kiss.