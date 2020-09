Vrah Johna Lennona se omluvil Yoko Ono

Letos v srpnu mu pojedenácté zamítli žádost o podmínečné propuštění z vězení. Během výslechu řekl, že hudebníka zabil proto, aby dosáhl slávy, a že si za to zaslouží trest smrti.

„Opakuji, že je mi to líto. Nechci se vymlouvat. Je to nejhorší zločin, jaký může být spáchán vůči nevinnému člověku. Jediným důvodem, proč jsem ho zavraždil, byla jeho obrovská sláva a já se zároveň velmi toužil stát slavným. Bylo to ode mě velmi sobecké,“ řekl Chapman porotě v newyorském vězení.