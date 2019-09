Vojtu Kotka baví rozvolněné devadesátky a role právníka Bendy z Poslední aristokratky

„Je to poměrně mladý právník, který si, mám pocit, těsně po revoluci dodělal práva a pustil se do práce. Řekl bych, že pochází z poněkud buržoaznější rodiny a že jsou mu ty aristokratické kruhy blízké,“ říká Vojtěch Kotek.

V chystaném filmu Poslední aristokratka se schyluje k tomu, že rodilý Newyorčan Frank Kostka získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. To by však nešlo bez právního zástupce Bendy v podání Vojtěcha Kotka, který Kostkům s navrácením majetku pomáhá. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef, bodrá hospodyně paní Tichá a hypochondrický údržbář Krása. Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových bude muset vyřešit, zda si chátrající zámek nechat, nebo se vrátit do Ameriky.