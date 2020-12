Vojtěch Kotek a Václav Kopta ztvární mladého a starého Wericha

Adéla Stodolová má režírovat Vojtu Kotka jako Wericha mladíka a Václava Koptu jako Wericha v pozdějším věku.

„Jsem hrdá na to, že se nám podařilo dát dohromady výjimečnou skupinu tvůrců a herců, kteří pracují na představení Werich. Každý v této republice ví, kdo Jan Werich byl, ale jen hrstka o něm má nějaké podrobnější informace. Proto jsme se rozhodli přiblížit životní příběh této herecké legendy v představení, které má ambici především se podívat Janu Werichovi do jeho bohatého vnitřního světa,“ sdělila Sodomová.

„Ve spolupráci s Danielou za sebou máme tři představení, která jsou o silných ženských hrdinkách. A teď nás čeká úplně jiný, především mužský svět. Svět Jana Wericha. Těším se a jsem v očekávání, že nahlédnu do uvažování a představ jednoho z největších mužů, které jsme tu kdy měli. Navíc mne zajímá komunikace mladého Jana se zralým Werichem a konfrontace toho, zda se z člověka opravdu stalo to, co si v mládí předsevzal, nebo se ta cesta někam vykolejila a on se vlastně nepoznává. Uvidíme, na co v létě přijdeme,“ uvedla režisérka Adéla Stodolová Laštovková.

Vojtěch Kotek Foto: Eva Neužilová

Další role hrají Jan Nedbal, Jan Vápeník, Berenika Kohoutová, Pavla Beretová, Matouš Ruml, Dan Šváb, Tereza Marečková, Vanda Chaloupková, Jiří Maryško a Jan Vlas. Marek Cpin obohatí představení o videomapping.

„Jan Werich – to je v Čechách pojem, který připomíná spíš instituci nebo něco podobně významného, jako je hora Říp. Hrát (si na) Wericha je stejně troufalé, jako kdybych předstíral, že jsem svatý Václav. Je to zkrátka výzva a ty já mám rád minimálně stejně, jako jsem vždy měl a pořád mám rád Jana Wericha. Jako malého kluka mě otec několikrát vzal s sebou do toho tajemného a legendami opředeného domu na Kampě. Ani ve snu by mě tenkrát nenapadlo, že se ten kruh takhle krásně a symbolicky uzavře,“ dodal Václav Kopta.

Jan Werich Foto: Repro foto, Právo

„Moje první otázka na autorky projektu po tom, co mi nabídly spolupráci, byla: ´Proč proboha já?´ A popravdě tuto otázku si kladu i teď, když o tom denně přemýšlím. Nicméně jsem se rozhodl nestát v koutě, poněvadž tam jsem stál nebo ležel prakticky celý rok 2020, a rozhodl se sebrat odvahu a tuhle výzvu přijmout, protože v dnešní době, kdy tak nějak všichni znovu hledáme smysl v tom, co děláme a proč tu vlastně jsme, mám pocit, že mi práce na tomto projektu může na tyto palčivé otázky pomoct najít odpověď. Moc se na tuhle práci těším a jsem odhodlaný udělat se vší pokorou a nasazením vše pro to, abychom si v létě společně s diváky všichni připomněli, že ´když už tu jednou jsme,” uzavřel Vojta Kotek.