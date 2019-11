Vojtěch Dyk nahrál album v New Yorku

Deska vznikala v New Yorku ve spolupráci s Ondřejem Pivcem, který má doma cenu Grammy za album s Gregorym Porterem. Muzikant, jenž v New Yorku žije již deset let, přizval do nahrávacího procesu také svou kapelu Kennedy Administration. A Kennedy, zpěvačka jmenované kapely, je autorkou anglických textů na desce. Díky tomu je nahrávka provoněná i autentickými vlivy americké kultury.