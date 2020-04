Vnučka objevuje šedou eminenci K. H. Franka

Frank se po březnu 1939 stal státním ministrem pro Čechy a Moravu. V květnu k němu byl z Říše v hodnosti kapitána SS poslán doktor práv Robert Gies (1902–1974). Pravda, členem nacistické strany se stal v roce 1933, nicméně dva roky nato byl přijat do SS a do Prahy přišel z Heydrichovy Bezpečnostní služby říšského vůdce SS. Dotáhl to na plukovníka.

Od roku 1960 do roku 1964 byly západoněmecké straně předány další žaloby. Vše bylo zamítnuto. Od roku 1951 do poloviny šedesátých let působil Frankův spolupracovník jako vedoucí domova pro mládež a později jako úředník vládního kraje Münster. Do důchodu měl údajně odejít kvůli demonstracím, které se během soudních řízení konaly před jeho úřadem.