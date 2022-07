Vizovice zčernaly. Na Masters of Rock přijelo přes 20 tisíc fanoušků

Od čtvrtka do neděle se zde po dvouleté „covidové“ odmlce koná 18. ročník Masters of Rock. Původně se měl uskutečnit v červenci 2020.

Hudební fajnšmekři do Vizovic přijeli z 36 zemí světa, kromě mnoha evropských států i z Brazílie, Kanady, USA nebo Japonska.

Hlavní hvězdou je britská heavymetalová legenda Judas Priest, finští symfoničtí metalisté Nightwish nebo německá formace Heaven Shall Burn, která hned v první den předvedla na hlavním podiu melodický death metal.

„Čekání na osmnáctý ročník Masters of Rock bylo i pro nás v agentuře nekonečné. A kolikrát i frustrující. Ale na stejné lodi jsme byli všichni, co festivaly a kulturu jako takovou máme rádi. Mnozí z fanoušků si drželi vstupenky na osmnáctý ročník tři roky, a to je úctyhodné. Prakticky jsme nezaznamenali žádné žádosti o vrácení vstupenek,“ přiblížil Daron.