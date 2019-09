Vetchý zachraňoval filmovou dceru v komediálním dramatu Bábovky

„Mám zde na natáčení skvělé partnery nejen Ondru, svého filmového manžela Vladimíra, který je můj blízký člověk už od dob natáčení Krutých radostí, ale i mladou začínající herečku Denisu Biskupcovou, naši filmovou dceru Nikolu. Moje postava Renata je obětí vlastních ambicí, vrcholná manažerka, úspěšná a schopná, která to sice myslí dobře, ale zapomíná na to, co je nejdůležitější. Na své nejbližší,“ uvedla jeho filmová partnerka Táňa Pauhofová.

„Pan režisér mi svěřil postavu podnikatele, který není spokojen se stavem společnosti, a to na mnoha úrovních, a uvěří, že by mohl něco změnit nebo se o to alespoň pokusit, a vrhne se do politiky. Právě ho zastihujeme při vrcholící předvolební kampani, kdy na něj útočí ze všech stran. Je ironií osudu, že slušnému, upřímnému, pracovitému chlapovi, snažícímu se skutečně změnit svět k lepšímu, uniká jeho vlastní autentický život, a nejvíce se tím poškozuje vztah s vlastní dcerou,” dodal Vetchý.