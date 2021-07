Ventolin vzal syntezátor k rybníku. Vznikl uvolněný letní klip Mech

Bývalý člen skupiny Kazety, elektronický kouzelník a divnochlápek, který si pěstuje image strejce z osmdesátých let, zásobuje internet už pár let legračními klipy a syntezátorovými songy. Vydal tituly jako Totem (2012), XPLAYMIX 17 (2015), The Game Ys Rottyn (2016) a Vitajte (2017).