Velké televizní stanice opět spustí každoroční přehlídku pohádek

„Líbilo se mi, že scénář začíná právě tam, kde pohádky většinou končí,“ uvedl režisér, který už natočil pro Českou televizi v minulých letech vánoční tituly Dvanáct měsíčků, Princezna a písař či Korunní princ. Přesněji řečeno, film líčí, co se stane, když chudý Honza dostane princeznu a půl království. V tomto případě to ale s obvyklým dovětkem „a žili šťastně až do smrti“ příliš šťastně nevypadá. Princezně se totiž její obyčejný ženich nelíbí, a tak by si ráda prosadila jiného nápadníka.