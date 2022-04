Ve věku 99 let zemřel režisér Antonín Kachlík

Antonín Kachlík se narodil 23. února 1923 v Kladně. Už během studií vstoupil do KSČ a za 2. světové války byl totálně nasazen v nacistickém Německu, odkud se mu podařilo uprchnout. Do konce války se skrýval a až po ní vystudoval režii na FAMU, kde později i vyučoval. Jako režisér začal pracovat na začátku 50. let.