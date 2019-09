Ve věku 94 let zemřel fotograf a dokumentarista Robert Frank

Frank se narodil ve Švýcarsku a do USA přišel ve 23 letech jako umělecký uprchlík, neboť myšlenkové hodnoty ve své vlasti považoval za příliš omezené. K jeho stěžejnímu dílu patří kniha fotografií s názvem The Americans. Snímky do ní pořídil během cestování po Spojených státech v polovině 50. let. Kniha vyšla v roce 1958 ve Francii a o rok později i v USA. Úvod k americkému vydání napsal beatnik Jack Kerouac.