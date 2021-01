Ve věku 82 let zemřel fotograf Pavel Jasanský

Ve věku 82 let zemřel 21. ledna 2021 fotograf Pavel Jasanský. Foto: Petra Mášová, ČTK

Ve věku 82 let zemřel 21. ledna 2021 fotograf Pavel Jasanský. Foto: Petra Mášová, ČTK

Ve věku 82 let zemřel 21. ledna fotograf Pavel Jasanský. Potvrdil to kurátor Pavel Vančát, který s Jasanským spolupracoval na mnoha výstavách. Pavel Jasanský byl podle něj jedním z nejosobitějších a nejinovativnějších českých fotografů 60. až 80. let.