Ve věku 82 let zemřel fotograf Pavel Dias

Od konce 50. let svými fotografiemi přispíval do různých časopisů, především do Mladého světa, spolupracoval s filmem, fotografoval koně a dostihy, věnoval se reklamní fotografii. Od roku 1989 učil 20 let na FAMU, v letech 2005 až 2018 také vyučoval fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Velkým tématem jeho tvorby byla dokumentace míst, kde stály koncentrační tábory.