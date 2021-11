Ve StarDance skončily dva páry během jediného večera

Soutěžní páry předvedly rumbu, tango a paso doble. „Ani nevíte, jak ráda vás vidím. Moc jsem se těšila,“ řekla na začátek Kostková a dodala, že bohužel má špatnou zprávu. Kvůli nemoci musela skončit Simona Babčáková s Martinem Prágrem.

Simona Babčáková a Martin Prágr. Foto: Jan Handrejch, Právo

Jako první vtrhli na parket Jan Cina a Adriana Mašková, kteří tančili paso doble. „Byl to nádherný začátek večera,“ svěřil se Eben po dotančení dvojice. „Mám romantickou náladu dneska. Stal se z tebe skvělý vrátný dnešního večera, mělo to jednu chybu, že nemáme co hodnotit,“ řekl porotce Richard Genzer. „Technika byla slušná, mělo to jen jednu chybu, že jste laťku nasadil hodně vysoko,“ přidal se Jan Tománek. Pár si odnesl 35 bodů.

Na snímku Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík Foto: Petr Hloušek, Právo

Tango rozjela na parketu dvojice Marika Šoposká a Robin Ondrášek. „Mělo to napětí, bavilo mě to, mělo to entuziazmus,“ svěřila se Tatiana Drexler. „Byla jste charismatická tanečnice, bylo tam hodně tanga,“ doplnil Jan Tománek. Pár si vytancoval 29 bodů.

Na snímku Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál Foto: Petr Hloušek, Právo

Do třetice se divákům předvedla dvojice Tereza Černochová s Dominikem Vodičkou. „Tereza pro všechny tanečníky včera uvařila skvělé kari,“ řekl po dotančení Eben.

„Tereza je ještě lepší než Dominik. Pokud to kari bylo stejně tak dobré jako tango, tak bych si ho taky dal. Rád bych si s tebou zatančil,“ zasnil se Zdeněk Chlopčík. Dvojice se vysloužila první desítky, celkem 39 bodů.

Na snímku Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková Foto: Petr Hloušek, Právo

Paso doble předvedl Zdeněk Godla a Tereza Prucková. „Ty tancuješ a má to jen tři kroky, jeden dopředu, druhý dozadu a třetí je libovolný, a mě to baví,“ ohodnotil tanec Richard Genzer. „Chci vyzdvihnout Terezinu práce, ona z vás dostane absolutní pravdu. Je to maximum z toho, co z vás může dostat,“ uvedla Drexler. „Nebylo to pase doble, ale tančil tam chlap,“ přidal si Zdeněk Chlopčík. Pár dostal 22 bodů.

Jan Cina a Adriana Mašková Foto: Petr Hloušek, Právo

Své taneční umění v tangu předvedl také Tomáš Verner a Kristýna Coufalová. „Zvládnutá technika, zvládnutá choreografie. Pánev byla vzadu, ale jinak se mi to číslo moc líbilo. Ramena spravil,“ zhodnotil Tomáše Vernera Jan Tománek. Dvojice obdržela 36 bodů.

Tereza Černochová a Dominik Vodička Foto: Petr Hloušek, Právo

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík jako další obsadili taneční parket a zatancovali rumbu. „Stupňujete se v emocích, a to je dobře. Ale chtělo by se to ještě více odevzdat umění Marka a uvolnit se. Mé hodnocení se zvýšilo o bod,“ řekla Tatina Drexler. „Byla to nádherná choreografie. Rumba je i o vnímaní doteků, a to mi tam trochu chybělo, ale tanec nebyl špatný,“ konstatoval Chlopčík. Tanečníci si vybojovali 27 bodů.

Zdeněk Godla a Tereza Prucková Foto: Petr Hloušek, Právo

Dalším párem, který z minulého kola však neměl žádné body, byl Mirai Navrátil s Lenkou Norou Návorkovou. „Všechno hezké a pěkné, ale tancuje se také vrškem, tam by to chtělo trochu uvolnit, ale jinak tango v pořádku,“ vylíčil Richard Genzer. „Technika byla výborná, ovšem to držení těla bylo však strašné,“ podotkla Drexler. Dvojice získala 27 bodů.

Marika Šoposká a Robin Ondráček Foto: Petr Hloušek, Právo

Poslední pár, který rozproudil diváky nejen v sále, byla Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál. „Váš tanec měl dvě části, v jedné jste byla úžasná, v té druhé jste nestíhala. V té rychlé jste jela na doraz a myslím, že jste z toho neměla dobrý pocit. V pomalé části vám to sedělo,“ svěřil se Chlopčík. „Váš výraz byl, jako byste šla hrát olympijský turnaj,“ doplnil Tománek. Pár si vytančil 31 bodů.

Čtvrtý soutěžní večer televizního pořadu StarDance v sobotu 6. listopadu 2021. Foto: Petr Hloušek, Právo