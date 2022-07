Ve 44 letech zemřela zpěvačka Dukurehová z filmového hitu Elvis

Rodačka z Alabamy sice nebyla tak slavná jako Elvis, zaznamenala ale značný úspěch a kritici ji dnes řadí k nejvýznamnějším jménům rhytm and blues. V šedesátých letech koncertovala i v Evropě, kde vydala album Big Mama Thornton – In Europe ve spolupráci kytaristou Buddym Guyem. Následovaly desky Big Mama Thornton with the Muddy Waters Blues Band a poté Ball n' Chain se slavnou titulní skladbou, kterou od ní přejala Janis Joplin.

Nakonec si splnila i svůj sen vydat gospelovou desku, šlo o album Saved s klasickými skladbami Oh, Happy Day, Down By The Riverside, Glory, Glory Hallelujah, He's Got the Whole World in His Hands a Swing Low, Sweet Chariot. Big Mama Thornton zemřela v roce 1984.