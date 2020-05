V síti a za rouškami. Vít Klusák děkoval vyprodanému kinu za odvahu

Nadšení z toho, že lidé opět přišli do kin, neskrýval ani režisér snímku Vít Klusák. „Děkuji vám za odvahu se přijít promořit,“ žertoval v pondělí večer před sálem. Dokument o tom, jak je snadné zneužívat děti v on-line světě, již vidělo téměř 350 tisíc lidí.

Po krátkém úvodu odpověděl Vít Klusák na otázky Novinek.cz.

Obnovená premiéra. Do kolika kin jste s dokumentem vstoupili?

My se teď vracíme, po dvou měsících výluky, do 145 kin.

Ten zákaz přišel v době, kdy jste kinům absolutně dominovali. Přemýšlel jste někdy, o kolik diváků jste mohli přijít?

Já jsem se na to nekoukal takhle ekonomicky, počtářsky, ale zaznamenal jsem od jiných, že jsme možná přišli až o tolik diváků, kolik jsme v tu chvíli měli, tedy asi o 350 tisíc diváků.

Tři dospělé ženy vystupují v dokumentu V síti jako dvanáctileté dívky. Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá (viděno zleva). Foto: Aerofilms

Úplně se zastavila i školní část projektu. Budete v ní pokračovat? Kdy na ni navážete?

Rozhodně v ní pokračovat chceme. Na té nám záleží úplně nejvíc, je důvodem, proč jsme to celé dělali. Hlavně už před covidem byly naplánované projekce s diskusemi pro školy. Těšili jsme se na to. Kontakt s dětmi je nový, svěží vítr tohoto projektu.

Dneska je tady vyprodáno. Proč si myslíte, že zrovna tak malé kino je vyprodané? Souvisí to nějak třeba s tím, že má věrné diváky?

To se mi špatně odhaduje, ale jsme v Oku, které patří ke Světozoru a k Aeru. Ti, co se o tahle kina starají, se o ně starají dobře, komunikují s diváky, mají sociální sítě, doprovázejí filmy diskusemi... Není to jenom o pouštění filmu. Je kolem nich takový kinoživot. Možná je to celé tím.

Vít Klusák o obnovených a jiných premiérách. A proč drží palce Bourákovi? Video: Novinky

Uvažoval jste před projekcí, jak bude vypadat typický pokoronavirový divák, kdo se přijde promořit, jak jste před chvíli řekl v sále?

Já jsem se v tom sále snažil do všeho přinést prvek humoru, možná černo-humoru. Tak jsem divákům poděkoval za jejich odvahu, že se se přišli na náš film promořit. A jak vypadá ten typický divák? Těžko říct. Bude to asi někdo, koho už nebaví sedět doma v obýváku a pro koho je sílený zážitek důležitý, chce se potkat ještě s někým jiným, než koho zná.

Naplánoval jste si za karantény vy sám, co chcete vidět? Poslouchat?

Mně unikly nějaké filmy. Máte to jako s dětmi, když si jedno vezme nějakou hračku, tak to druhé po ní okamžitě touží. Takže všechny filmy, co mi po zavření kin unikly, jsem začal považovat za vzácnější. Chtěl bych tak zhlédnout třeba Králíčka Jojo, což je podle všeho bezvadná věc.

Režisér Vít Klusák zve diváky do kina Video: Aerofilms

Jak vidíte šanci českých filmů v kinech teď bodovat? Šel byste v téhle době vy sám do premiéry?

Je to velká výzva teď vyrážet do kin. Vím, že Ondřej Trojan se svým Bourákem tuhletu odvahu sebral. Klobouk dolů a vlastně mu držím palce.

Bratři Ondřej a Ivan Trojanovi. Profesně je spojil nový film Bourák. Jeho premiéra je naplánovaná na 11. června. Foto: Bára Lockefeer

Na druhou stranu se právě z tohohle filmu může stát vzácná věc, která se v kinech vyskytne a na níž diváci půjdou jako na klenot. Má to tedy své pro a proti, je to napínavé dobrodružství.

Když jsme u těch ekonomických úvah. Uvažoval jste, kolik teď může přijít diváků do kina, říkal jste si: ještě udělám třeba 300 tisíc?

Já takhle o tom neuvažuju. Když si přeju, aby film vydělal, tak především proto, abych mohl dělat další filmy, měl vklad do další práce. Bylo by bezvadné, kdybychom ještě něco vydělali, kdybychom část prostředků mohli překlopit do preventivní kampaně, na které nám hodně záleží... Víte co? Teď nikdo neví nic. Může se taky stát, že se to vše za měsíc zase zavře. Takže dělat si jakékoli propočty, je zbytečné.

