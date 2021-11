V pohraničí s některými prokletými lidmi

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o variantu loňské detektivní prózy Drak spí. Děj se znovu odehrává v prostředí malé jihočeské pohraniční vesnice, kde se všichni znají a dobře vědí, kdo je původní obyvatel a kdo jsou přistěhovalci. Je tu opět zvídavá dcera, tentokrát Linda, která se do matčiny rodné Jelení Hory vydává s vědomím, že by mohla odhalit rodinné tajemství či důvod babiččiny nevraživosti spojené s dědovým odchodem do exilu. V románu je i několik žen, mladších či ve zralém věku, které dílem utíkají před okolním světem, nicméně před sebou samými utéci samozřejmě nedokážou. To se nakonec týká i Lindy.