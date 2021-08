V Národním divadle končí umělecký šéf činohry Špinar

„Nebyl jsem vyhozen, velmi v klidu jsme se domluvili. Můj odchod souvisí zejména s kauzou Ne!musíš to vydržet na DAMU, řekl ČTK Špinar. Studentská iniciativa Ne!musíš to vydržet, která kritizuje sexismus, šikanu a dril na DAMU, Špinara podle jeho slov utvrdila v tom, že v českém divadle zeje propast mezi konzervativní oficiální větví a alternativním nezávislým sektorem, ke kterému se Špinar hlásí. „Je potřeba udělat zásadní změnu ve vedení katedry činoherního divadla. Už to vůbec neodpovídá realitě, protože nezávislý sektor proniká i do velkých budov, čehož jsem i já důkazem, protože šéfdramaturgyní činohry je Marta Ljubková, která je z alterny a na DAMU vystudovala a učí,“ prohlásil.

Šéf činohry tvrdí, že v Národním divadle „narážel na zdi“. „Mám zkušenost, že lidem ve vysokých pozicích nejde moc o divadlo, jsou dost političtí a velice konzervativní, což divadlu neprospívá. Myslím, že divadlo ve světě už je dávno někde jinde. My pořád dokola děláme klasiky a nevíme, co tím chceme říct. V pondělí popíšu, v čem musím pracovat. Oficiální česká divadelní scéna je v hrozném statu quo, děláme nesmyslné věci a myslím, že už to ani diváky vlastně nezajímá. Přesto tady buším do zamčených dveří, protože ho ovládají lidé s konzervativním vkusem, a jejich praktiky sahají do komunistického období,“ dodal.