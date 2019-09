V Městských divadlech pražských vzdávají hold Haně Hegerové

„Dnes mě soudí / kdejaký náhodný muž. / Že chci stále jen dávat i brát, / že mám v úmyslu žít, jak se dá / v proudu dní / míjejících,“ zpívá Hana Hegerová, v inscenaci pak Zuzana Mauréry, jako závěrečné vyznání z písně Potměšilý host. V Rokoku začínala Hegerová koncem 50. let v kabaretech Darka Vostřela kariéru. A do sálu Rokoka se, alespoň pomyslně, vrací v představení pořádaném k její poctě.

Autory scénáře nutno pochválit, že neupadli v pokušení vytvořit na základě písní životopis Hegerové, byť, jak zmiňují v programu, by nebylo tak těžké ho poskládat. Místo ilustrace životního příběhu se ale pokusili oživit příběhy jejích písní. A i to, jak ukazuje výsledek, je úkol nadmíru ošidný.

Zpočátku je to poněkud chaotické, postavy splývají, byť se každou z nich autoři snaží představit krátkou charakteristikou neviditelného Hlasu (Ondřej Pavelka). Ale dialogy jsou útržkovité a ne ze všech míst na jevišti je do hlediště dobře vidět. Navíc i písně znějí jen v úryvcích, dotkneme se více než desítky nejznámějších i těch méně známých, ale jen některé zazní v úplnosti. A celé to má trochu těžkopádný temporytmus.