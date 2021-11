V hlavní roli klipu Báry Zmekové je včela

„Je to taková jarní hříčka a pro mě osobně také vzpomínka na tu podivnou dobu, kdy se všechno zastavilo. Není to lockdown song, spíš zachycení toho, co se odehrávalo uvnitř mě samotné. Jemná obava a zároveň úžas nad tím, jak křehké věci mohou být. To všechno jsem chtěla odrazit i v klipu. Nabízela se spousta možností, jak jej uchopit, ale nakonec vyhrál tenhle včelí příběh. Díky natáčení s nadšeným včelařem panem Karászem jsme se dozvěděli tolik věcí o včelách, že se nám nakonec od úlů ani nechtělo odcházet,“ prozrazuje vznik svého prvního režisérského počinu Zmeková.