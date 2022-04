V Galerii La Femme zněl úkol jasně: filmové klasiky

Různí umělci, jedno společné téma. Pražská Galerie La Femme otevřela další ze série takzvaných Domácích úkolů. Zadání znělo jasně: pocta filmovému umění. Velikány, jako jsou Fellini, Forman, Menzel nebo Godard, do svého vidění přebarvili Roman Brichcín, Rudolf Brančovský či Marián Komáček. Výtvarný výlet do filmu potrvá do 12. května.