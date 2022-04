V Betlémské kapli v Praze se bude vzpomínat na Radima Hladíka

Hudebníci z bývalé kapely Blue Effect společně s hosty zahrají speciální set upravený pro prostor Betlémské kaple. „Není to žádná legrace. V tom prostoru se dá hrát jen akusticky, což bude oříšek hlavně pro našeho bubeníka Vaška Zimu a kytaristu Adama Krofiana. Uděláme ale vše pro to, aby si to diváci krásně užili,“ slibuje baskytarista z původní kapely Wojtěch Říha.