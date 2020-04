Úsměv je podle Mirka Kemela znakem odhodlanosti nepodlehnout těžkým chvílím

„Proč Úsměv? Češi jsou v tomhle úžasní. V každé době, i těch těžších, mají schopnost podívat se na věci s nadhledem a humorem. Je to dar, je to naše velké bohatství. Úsměv je znakem odhodlanosti nepodlehnout těžkým chvílím. Je to mocná zbraň, lék i způsob nahlížení na svět. Úsměv je vhodný v každé době, možná o to důležitější je právě teď,“ vysvětluje Kemel.