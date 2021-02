Umění v pojetí skupiny Wohnout

Singl Umění je první píseň, kterou Wohnout vypouští z plánovaného alba. To bude kapela natáčet na jaře ve studiu Sono pod taktovkou Milana Cimfeho. Novinkou bude i spolupráce s Michalem Skořepou na postu producenta, který zatím spolupracoval s kapelou jen jako režisér několika posledních klipů.

„Myslím, že nějak zásadně se naše tvorba nemění. Skládáme písničky bez ambicí a psychologického kalkulu. Téma tohoto singlu naráží na trend umění, kdy dáte do galerie kýbl s koštětem a s dobrým PR to prodáte sběratelům za velké peníze. Ale je to spíše taková legrace, které vznikla z nápadu prodat svůj vlastní odraz na hladině vody,“ dodává ještě zpěvák a kytarista Honza Homola.