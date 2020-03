Umělci v karanténě: Nečinnost může být kouzelná

1. Jak prožíváte současnou situaci?

2. Jak se bráníte nucené nečinnosti?

3. Co budete dělat po skončení nouzových opatření?

Tereza Dočkalová, herečka

Tereza Dočkalová Foto: Jan Handrejch, Právo

1. Hodně se dívám z okna. Fascinuje mě to. Stačí mi dvě činnosti denně, abych ze sebe měla dobrý pocit. Prakticky jsem během týdne zestárla o třicet let. Taky jsem si uvědomila, jak skvělí jsou mí blízcí, a často myslím na to, jak příšerná musí být v těchto dnech samota.



2. Nečinnost mi vždycky připadala kouzelná. Myslím, že zkoumání tohoto fenoménu jsme jako lidstvo vzdali zbytečně brzy. Na úzkost aplikuju lásku k bližnímu anebo procházku na pražský Vítkov.



3. Budu se podílet na apokalyptickém uměleckém týdnu, kdy vyhřezne šest set tisíc premiér, křtů, vernisáží a koncertů najednou. Nezapomeňte se pak dívat na oblohu. Budou padat hvězdy.

Beata Hlavenková, klavíristka

Beata Hlavenková Foto: Pavel Horák

1. Mám velké štěstí, že bydlím v místě, kde můžeme vyjít na zahradu a do lesa, že naše děti jsou už hodně samostatné a skvělé, že mám práci, kterou můžu ve velké míře obstarávat z domova, psaní hudby, učení online atd. Dost koncertů odpadlo, ale člověk musí brát ty skutečnosti tak jak jsou, aby nepropadal do stavů, které nám v ničem nepomohou.

2. Hmm, já bych snad potřebovala, aby mi vypli proud, ať pořád něco nedělám. Navíc mně teď chodí spoustu nápadů, co všechno by se dalo uskutečnit, teď s vyhlídkou do budoucna. Tenhle kreativní proud mám ráda, ale někdy bych ho klidně celý zastavila, aspoň na chvíli. Velmi mi pomáhá četba nebo poslech Eckharta Tolleho, který mluví o prožívání přítomného okamžiku, který v sobě totiž nemůže nést stres nebo strach. Naopak tahle situace nás vyzývá k hluboké sondě do našeho nitra, ale i toho kolektivního. Samotnou mě to hodně učí, o sobě. O svých pocitech, ulpělých představách, vnitřní nervozitě a o cestě k nalezení vnitřního klidu.

3. Navštívím své blízké a budu pokračovat ve všem, co teď dělám a co připravuji. A budu se více učit vděčnosti a lepšího prožívání svého nejen pracovního života.

Tomáš Dianiška, herec, dramatik a režisér

Tomáš Dianiška Foto: Kateřina Šrámková, Právo

1. Pro dramatika tvoří domácí izolace v podstatě ideální pracovní podmínky. Kéž by to bylo tak jednoduchý. Mám pocit, že tam venku se odehrává větší drama než na obrazovce mého notebooku. Snažím se na to nemyslet a tvořit dál i přes nejistý datum premiéry. Kdybych ztratil práci, dopadlo by to na mě mnohem tvrději. Musíme vydržet. Nemít prachy – nevadí.

2. Mnohem častěji telefonuji s rodiči a kamarády, vymysleli jsme s kolegy z divadla podcast, ve kterém řešíme hezké věci, které zažíváme. Čtu si napínavý knížky. Věřím, že civilizaci to může i pomoct. Třeba si uvědomíme své nesmyslné tempo, vlastní rozežranost a stihneme si uvědomit i jiné hodnoty. Slyšeli jste třeba někdy štěkat daňka? Já poprvé dnes večer!

3. Věřím, že po skončení nastane bouřlivá oslava podobná pádu komunismu nebo alespoň výhře v Naganu.

Miloš Urban, spisovatel

Miloš Urban Foto: Jan Křikava

1. Kupodivu mě ta situace nabíjí. Takovou svornost obyvatel si pamatuju z dob prvních měsíců po sametové revoluci. Takovou vzájemnou slušnost a pochopení, vědomí si naprosté rovnosti. Navíc to prožívám jako ten, kdo se učí: mám dospělé dítě, které má vrozenou nemoc, a s tím, že se nemůže volně pohybovat, sportovat a podobně, má své dlouholeté zkušenosti. Tahle krize ho nechává naprosto klidným a já ho obdivuju a snažím se umět zvládat tu stresovou situaci s podobným klidem a pokorou.

2. U mě ta nucená nečinnost není zase až tak nutná, píšu filmový scénář podle své knížky, je to těžká práce a jde mi to jak psovi pastva, ale výhoda je, že k tomu nepotřebuju moc: stůl, počítač, elektřinu, teplo, jídlo a pití, vanu s horkou vodou, záchod, postel. A fungující hlavu a prsty na klávesnici. Najednou si uvědomuju, jaký je to super luxus.