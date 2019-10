Třikrát SuperStar. Vlasta Horváth pozval na výroční koncert Sabinu Křovákovou a Zbyňka Drdu

„S odstupem času stále tvrdím, že pro mě, a troufnu si říct, že i pro další zpěváky, kteří v ní uspěli, byla zásadní. Nemyslím si totiž, že by se bez ní kdokoli z nás dostal tak rychle do povědomí lidí, kteří mají hudbu rádi. Prorazit na hudební scéně nicméně bylo a je velice těžké. Pociťujeme to i my, kteří jsme tou soutěží úspěšně prošli,“ dodal Horváth.