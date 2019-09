Tři premiéry v rámci festivalu ... příští vlna / next wave...

„Rasismus není jen morálně nesmyslný, ale že už se dávno stal technicky nemožný, tři z mých nejlepších přátel jsou Číňané, ze kterých si pravidelně utahuju kvůli komunismu v jejich zemi a pak pravidelně mi jich je líto a oni pravidelně se mnou chodí na pivo, protože ten komunismus nás sblížil, náš bývalý a jejich současný, před kterým emigrovali do Austrálie, a moje přítelkyně z Bogoty není ani přičmoudlá a ani Indiánka, že její otec je Ir a matka Němka, její děd je Ir a babička Němka, její praděd byl Ir a prababička Němka, její prarodiče vyjeli z Evropy do Latinské Ameriky za štěstím. Stejně jako já do Norska a do Austrálie,“ vysvětluje Tomáš svůj přístup k rasismu.