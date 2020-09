Tři čeští hrdinové až Do posledních sil

Na konci války byl převezen do tábora Bergen-Belsen, kde byl naposledy viděn živý 4. dubna 1945. Vyhublý a vyčerpaný onemocněl tyfem, kterému podlehl. Kdy přesně, nikdo neví. Britské jednotky osvobodily tábor 15. dubna.

Zápisky a básně Josefa Čapka přežily díky spoluvězni, učiteli Josefu Kořínkovi, který je po návratu do Československa předal Jarmile Čapkové. Ta je nechala vydat knižně pod názvem Psáno do mraků. Josef Čapek v nich například píše: „Dnes a v Evropě? Lidé se jakž takž vpraví do každého režimu, který jim dá jíst a pít. Z ideologií jsou nejvíce vítány ty, které zájemce opravňují k surovosti.“