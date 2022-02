Totální zákaz na dva roky, propustili jsme 70 % zaměstnanců, říká pořadatel koncertů Porkert

Obávám se, že u nás ani nikde v Evropě to nebyly zákazy pro neočkované. Bylo to omezení a totální zákaz, původně a možná dodnes pro všechny, později trochu korigované, když se prokážete očkováním, prodělanou nemocí či testem, ale to pak taky ne. Peklo. Atmosféra vytvořená a státy podporovaná byla taková, že se hlavně nemáme sdružovat, buďme odpovědní a nikam nechoďme. Vlastně to opravdu byl zákaz veškeré činnosti.