Tomáš Suchý: Nejsem klasický básník

Zásadní bylo setkání s berounským muzikantem, prvoligovým kytaristou napříč žánry a producentem Josefem Štěpánkem, který je známý ze spolupráce s Radůzou, Lucií Bílou a dalšími. Ten desku hudebně produkoval a pozval do studia skupinu skvělých muzikantů, se kterými byla radost spolupracovat.

Muzikanti, se kterými jsem desku natáčel, bývají tak vytížení, že živých koncertů dáme v plném složení jen pár. Ale to jsem věděl od začátku. Chceme hrát v triu s Josefem Štěpánkem plus s někým dalším z rytmiky. S tou představou jsem už na albu pracoval.

Těžko dnes plánovat, ale aktuální informace fanoušci najdou na mých stránkách. Křest naplánovaný původně do pražské Malostranské besedy jsme už několikrát přesouvali, ale tentokrát to snad vyjde. Proběhne 12. listopadu v klubu Kaštan v Praze na Břevnově. Takže se máme pořád na co těšit. K tomu datu plánujeme vydat omezenou sérii Záchytného bodu i na vinylu.