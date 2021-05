Tolstoys na fingované svatbě v Berlíně

Bláznivou svatbu v Berlíně zorganizovali Ela Tolstova a Michal Smetana z kapely Tolstoys. Během natáčení videoklipu ke skladbě Describe My Name byli ve svatebních šatech natolik autentičtí, že jim lidé na ulici gratulovali. Berlínští producenti Drew Deal a Zino Mikorey přispěli k dokonalé podobě singlu, kterým Tolstoys začali odvíjet příběh svého druhého alba Mirror Me.