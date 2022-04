Tichá krása prázdných míst v galeriích i ve světě

Ivana Lomová představila v komorním interiéru barevná plátna ve stylu precizního fotorealismu. Na otevření expozice prohlásila, že některá díla vznikla na základě jejích cest vlakem do berlínských galerií a další v jejích prostorách. Dané kompozice si nejprve nafotí a podle snímku následně namaluje olej, do kterého promítne i své fantazijní vize.

Signifikantním obrazem by mohl být olej Nina II z roku 2015. Mladá dívka napůl posmutněle a napůl zamyšleně hledí z kupé vlaku ven na dlouhou šedivou masu protihlukové betonové zdi. Ta je tak nekonečná, že to vypadá, jako by vlak stál. Není na ní jediný záchytný bod, jediný rozčilující prvek. Mladá dáma je najednou na světě tak sama, nikdo nikde a ona by se tak chtěla s někým setkat. Nejde to, prázdnota světa je všeobjímající a zároveň i bezvýchodná.