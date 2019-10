Thurston Moore ze skupiny Sonic Youth: Nechávám vládnout hudbu a meditaci

Už dřív jsem napsal dvě hodinové skladby pro dvanáctistrunné kytary, jednu akustickou a druhou elektrickou, a hrál je i na koncertech. Vedlo to k tomu, že jsem si přál psát dál. Často jsem měl při skládání, ať už pro Sonic Youth, nebo jiné kapely, sklon osekávat a upravovat své hudební nápady, aby se vešly do ekonomičtějšího časového rámce, což mám rád.

Při tvorbě jsem využil motivy z alba Turiya Sings od Alice Coltranové, proto jsem jí chtěl skladbu věnovat. Moki Cherry a Jayne Cortezová s ní byly propojené, a protože mě inspirovala tvorba všech tří, rozhodl jsem se z jejich jmen udělat titul. Je to, jako by se mě někdo třeba zeptal, jaké tři lidi bych chtěl pozvat na večeři.

Pamatuji si, jak jsem se loudal s kytarou na zádech do Glennova bytu na konkurz do jeho kapely. Měl v kuchyni obrovskou švýcarskou vlajku, symbol neutrality. Odtud pochází název jeho vydavatelství Neutral, které později vydalo první album Sonic Youth.

Byla to zakázka, díky níž jsem se dostal ke skládání rozsáhlých kompozic. Vždy jsem si přál to udělat, ale nikdy jsem nenalezl správný impulz. Zamkl jsem se a zapsal noty a akordy na papír do notové osnovy. Chtěl jsem, aby se tato skladba pro dvanáct elektrických dvanáctistrunných kytar stala součástí Spirit Counsel, protože zkoumá možnosti kytary a snímačů jako zdroje zvuku a hluku. Kompozice je vystavěná tak, aby vše ukázala. Oproti tomu již zmiňované dvě hodinové skladby pro dvanáctistrunné kytary jsem nezařadil, protože při koncertu fungovaly skvěle, ale nahrávka byla do jisté míry kompromisem.