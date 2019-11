The Young Gods zahrají i starší skladby

Úvod listopadových koncertů sice patřil prvním třem písním z nové desky Entre En Matière, Tear Up The Red Sky a Figure Sans Nom, ale pak došlo i na starší skladby. Zaznělo Envoyé z debutu nebo L´Amourir a L´Eau Rouge z druhé stejnojmenné desky.

The Young Gods se však vrátili i do dob, kdy s nimi hrál na klávesy Al Monod a zahráli Gasoline Man a Skinflover z TV Sky. Skupina se překvapivě obrátila i k deset let starému albu Super Ready / Fragmenté, ze kterého si vybrala About Time, i k předposlední desce Everybody Knows, z níž hrála Tenter Le Grillage.