The Weeknd Foto: Profimedia.cz

The Weeknd Foto: Profimedia.cz

The Weeknd Foto: Profimedia.cz

The Weeknd zazpívá Čechům v listopadu

Kanadský R&B zpěvák The Weeknd vystoupí v pražské O2 areně 1. listopadu v rámci turné The After Hours, které začne v červnu.