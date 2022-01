The Weeknd skládá poctu osmdesátkám

Abel Tesfaye, který si říká The Weeknd, natočil jednoduchý videoklip, ve kterém účinkuje hlavně on sám. Skladba Sacrifice zjevně odkazuje k R&B osmdesátých let, k Michaelu Jacksonovi, Princovi, Steviemu Wonderovi.

The Weeknd je jednou z nejvýraznějších tváří světové R&B scény. Kariéru začal v roce 2010 prvními ukázkami na internetu. Oficiální debutové album vydal v roce 2013 pod názvem Kiss Land. Následovaly Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) a After Hours (2020).