The Offspring chtějí co nejlépe využít času, který zbývá

Americká skupina The Offspring vydala v únoru singl Let the Bad Times Roll. Ohlásil její nové album, které se bude jmenovat stejně. Bude na něm první nový materiál po devíti letech, kdy vyšel předešlý albový počin Days Go By. Novinka se bude prodávat od 16. dubna.